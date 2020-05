Wanda Nara colpisce ancora. La moglie di Icardi sfoggia il suo top troppo corto ma qualcosa esce fuori. Il web impazzisce

Wanda Nara, la bionda di Icardi, colpisce ancora. Questa volta è in gran forma con il suo top da urlo. La donna è molto attiva sui social, soprattutto in questi mesi di lockdown. Infatti ogni giorno pubblica video e foto, tra un outfit e l’altro. La giovane ha avuto molto successo soprattutto dopo aver partecipato come critica all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, il programma condotto da Alfonso Signorini.

Wanda Nara e i suoi tesori

Poche ora fa ha pubblicato una foto davvero sensuale che ha lasciato i suoi fan senza parole. In tenuta sportiva ma molto accattivante, Wanda Nara è riuscita ad attirare l’attenzione dei follower e di certo non per i capelli biondi o gli occhi verdi. Con un top rosa molto corto si intravede il suo lato forte.

In pochissimo tempo la foto ha conquistato 246mila like e 2.111 commenti. Non sono mancati messaggi ironici come “Ti si vedono i pinoli” o “Tettogym”. Alcuni davvero provocanti come del resto l’immagine stessa. Eppure Wanda ha anche un lato dolce e lo ha svelato con la pubblicazione di alcune foto da piccola, una di quando andava a scuola in compagnia del suo zainetto e grembiule.

Wanda è riuscita ad instaurare un rapporto davvero intimo con i suoi follower. Infatti è molto seguita sui social ed è molto attiva soprattutto in questo periodo di stretta.