Momenti molto belli ed intensi quelli vissuti a ‘Amici Speciali’. Tutto grazie al tatto ed all’amore che Maria De Filippi manifesta nei confronti di un concorrente.

Visualizza questo post su Instagram Ieri sera è stato tanto bello. Grazie. #AmiciSpeciali Un post condiviso da Michele Bravi (@michelebravi) in data: 23 Mag 2020 alle ore 9:30 PDT

‘Amici Speciali‘ è andato in onda riservando un momento molto speciale. Maria De Filippi ha infatti accolto Michele Bravi, in una delle sue prime apparizioni da mesi a questa parte.

Infatti il giovane cantante umbro ha dovuto fare i conti con quanto successo a novembre del 2018. Ai tempi l’oggi 26enne artista originario di Città di Castello, in provincia di Perugia, rimase coinvolto in un incidente stradale. Purtroppo il tutto si concluse con la morte di una motociclista. Lui ora sta provando a lasciarsi alle spalle questo triste episodio, che ha pesato moltissimo sul suo umore nel corso dell’ultimo anno e mezzo. Proprio Michele Bravi ha conquistato il pass per la finale che si terrà il prossimo 5 giugno. L’ex concorrente di ‘X-Factor’ ha strappato applausi con la sua performance. Ma di consensi ne ha ottenuti anche a seguito dei momenti intensi vissuti accanto a Maria De Filippi.

Amici Speciali, emozione grandissima tra la De Filippi e Michele Bravi

È riuscito a far commuovere tutti, parlando del duro percorso fin qui intrapreso da quel triste giorno di un anno e mezzo fa. E Maria, con la delicatezza e l’amore dei quali soltanto una mamma è capace, ha saputo far leva su Michele Bravi senza urtare la sensibilità di quest’ultimo. Lui ha detto quanto segue. “Non amo parlarne ma una cosa la devo dire. Se penso a me l’anno scorso c’era veramente il silenzio. Maria, sei stata la prima persona che mi ha chiesto di cantare”. Poi conferma di avere sconfitto il suo mostro.

Visualizza questo post su Instagram In giro per gli Elios Un post condiviso da @ mariadefilippi_page in data: 28 Mag 2020 alle ore 12:41 PDT

“La prima volta che senti un silenzio che si rompe o è un rumore o è una melodia, e questa volta è stata una melodia”.