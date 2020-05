La bellissima Chiara Biasi mostra il meglio di sé in una serie di scatti pubblicati sul suo profili personale Instagram. Lei è come sempre bellissima.

Visualizza questo post su Instagram @matinee__official Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi) in data: 29 Mag 2020 alle ore 3:51 PDT

È una bomba di sensualità Chiara Biasi. La famosa influencer da qualche giorno ci sta incantando con una serie di scatti in costume. La possiamo vedere sia in casa sia in piscina, mentre mostra un outfit decisamente meraviglioso.

LEGGI ANCHE –> Benedetta Rossi | costretta a sospendere le sue video ricette

Lei è bellissima e mostra un fisico perfetto. e dall’alto dei suoi oltre 2 milioni di followers non può che fregiarsi del titolo di una delle donne più belle su Instagram. E con una delle fanbase più vaste. Labellissima modella nativa di Pordenone ha compiuto 30 anni il 29 marzo 1990. Tra le sue tante attività, la Biasi è anche autrice di una linea di costumi da bagno il cui nome è ‘Poisson d’amour’. E tante sono le vip altrettanto famose come lei su Instagram che si sono affidate al suo brand, come Lara Rosie Zorzetto, Nicole Mazzocato e Chiara Giuffrida.

LEGGI ANCHE –> Laura Pausini | scatti uno più piccante dell’altro e lei si diverte | FOTO

Chiara Biasi, che bellezza sfolgorante.

Visualizza questo post su Instagram @matinee__official Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi) in data: 28 Mag 2020 alle ore 5:46 PDT

Le foto di Chiara in versione bellezza al bagno hanno suscitato una marea di ‘mi piace’ e di commenti di entusiasmo da parte dei suoi ammiratori. Ed in effetti non si può non apprezzare quelle che sono le sue doti fisiche. Lei è da sempre bellissima e mette in mostra cotanta scintillante qualità in maniera prorompente ma niente affatto volgare. Un qualcosa che non va dato per scontato sui social network.

LEGGI ANCHE –> Justine Mattera esagera | provoca i fans con posa assurda | Foto

Visualizza questo post su Instagram @matinee__official Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi) in data: 26 Mag 2020 alle ore 10:37 PDT

Visualizza questo post su Instagram @matinee__official Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi) in data: 28 Mag 2020 alle ore 12:45 PDT

LEGGI ANCHE –> Elisabetta Gregoraci esplosiva | fisico statuario e particolare piccante | FOTO