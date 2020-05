Tiziano Ferro e Lady Gaga. L’incontro che non ti aspetti – VIDEO

Tiziano Ferro e Lady Gaga s’incontrano a Los Angeles e danno vita all’intervista più insolita del panorama musicale mondiale.

Conto alla rovescia per avere la possibilità di vedere l’intervista più inaspettata del momento. Tiziano Ferro incontra Lady Gaga. Due stelle della musica a confronto. Appuntamento sul portale di RTL 102.5, mercoledì 3 giugno alle 15.00.

E’ lo stesso cantautore italiano a dare l’annuncio di quest’evento sul suo profilo Instagram tramite un brevissimo video. Accanto a lui l’eclettica Miss Stefani Germanotta: lunghi capelli rosa, giacca di pelle e tutto il fascino di un’artista così geniale che trapela anche dallo schermo di un comune dispositivo tecnologico.

L’occasione è l’uscita del nuovo album di Lady Gaga intitolato Chromatica, sesta fatica musicale della cantante americana. I due si sono incontrati a Los Angeles poco prima della chiusura totale e della quarantena dovuta al Coronavirus.

“Sono entrato come suo fan, sono uscito ispirato dalla sua generosità artistica ma soprattutto umana, che sgorga da ogni singola risposta che mi ha dato” – queste le parole di stima che ha rilasciato Tiziano Ferro. I due, per certi versi, sono uniti da un simile percorso. La lunga gavetta, una giovinezza vissuta da outsider, il talento che si fa rivincita, l’amore della gente, il successo che riempie gli stadi, i teatri e le arene.

Che sia il presagio di un progetto combinato dei due? Noi lo speriamo vivamente.

Tiziano Ferro e Lady Gaga: due stelle a confronto

RTL 102.5 ci farà pregustare l’intervista mandando in onda piccoli spezzoni a partire da oggi fino a martedì 2 giugno alle ore 15.30. Il dialogo completo sarà trasmesso per intero mercoledì 3 giugno alle 15.00.

Lady Gaga aveva rivelato sempre tramite Instagram il titolo e la copertina del suo sesto album, “Chromatica”. L’album è stato anticipato dal singolo “Stupid Love”, il cui videoclip è stato girato interamente con un IPhone 11 Pro e diretto da Daniel ASkill. Tante le celebri collaborazioni: Ariana Grande in “Rain on Me”, il gruppo K-pop sudcoreano Blackpink e la super star inglese, Elton John con cui canta “Sine from Above”.

Tiziano Ferro invece ha dovuto rinviare tutte le date del suo tour 2020. Il 14 febbraio scorso è uscito il suo ultimo singolo “Amici per errore”, ancora in rotazione radiofonica.

