Paola Di Benedetto , il ballo che ipnotizza i follower -VIDEO

Paola Di Benedetto sorprende i suoi fan postando su Instagram il video di un ballo molto groovy che lascia senza fiato.

Paola di Benedetto ha un curriculum molto corposo nell’ambito della televisione italiana del momento: concorrente a Miss Italia nel 2016, ex protagonista del Grande Fratello vip ( che l’ha vista vincitrice contro Paolo Ciavarro ), concorrente dell’Isola dei famosi e Madre Natura a Ciao Darwin 7 – La resurrezione.

La ritroviamo bella pimpante e in forma sul suo profilo Instagram. La modella veneta di origine siciliane ci regala un simpatico stacchetto postato tramite video. Pantaloni larghi e scuri con grosso elastico in vita, mini top con stampa del mitico super eroe della Marvel, Spiderman e lunghi capelli scuri lasciati sciolti e liberi di volare, selvaggi. Si, selvaggi come il titolo della canzone rap che si sente in sottofondo, Savage di Megan Thee Stallion.

Paola Di Benedetto: l’amore dei fan e del suo Federico Rossi

“Savage – Sono stata un po’ brava???” – questo il messaggio di accompagnamento al video che ha lasciato Paola Di Benedetto cercando approvazione dei suoi follower. Qualcuno la riprende per l’erroneo modo della scritta della parola straniera “Savage”, lei carinamente ringrazia. “Sei stata pazzesca, sei bravissima”, “Serve l’autocertificazione per guardarti? Chiedo per giustificarmi con la mia ragazza”, “Meravigliosa a dir poco” – questi sono solo alcuni dei commenti dei fan in estasi per lei. Un plebiscito sia di donne che di uomini.

In scatti precedenti possiamo notare che, nonostante il periodo di crisi sanitaria e di lockdown, Paola Di Benedetto abbia passato comunque un periodo sereno, circondata dall’amore più grande, quello per il cantante Federico Rossi del duo musicale Benji & Fede, ormai sciolti.

