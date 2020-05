Arce, brutta notizia: è morto Guglielmo, il padre di Serena Mollicone, la studentessa ritrovata morta nel giugno del 2001.

Triste notizia in arrivo da Arce: è morto Guglielmo Mollicone, il padre della studentessa Serena uccisa nel giugno del 2001. Il settantaduenne non avrà quindi giustizia per sua figlia: il processo ha subito un brusco rallentamento a causa dell’epidemia da Covid-19. L’esito era atteso per il mese di marzo ma l’emergenza coronavirus ha bloccato tutto. Secondo la Procura di Cassino la studentessa morì dopo essere stata spinta contro una porta dentro la caserma dei carabinieri di Arce. I medici indicarono una certa compatibilità tra lo sfondamento della porta e la frattura cranica riportata dalla ragazza.

