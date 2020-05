A seguito di un incidente presso Pesaro è morto un uomo molto conosciuto nella provincia marchigiana. La sua auto ha compiuto un tragico volo.

A causa di un incidente stradale presso Pesaro è morto Daniele Polselli. Lui era una persona molto benvoluta da tutti. Aveva 45 anni e la sua scomparsa è avvenuta nel territorio della piccola località di Colombara, in direzione Serra Sant’Abbondio. Lui era in viaggio di notte a bordo di una Fiat Uno.

Purtroppo però la vettura è uscita di strada per motivi ancora da accertare. E Daniele ha compiuto un volo di 5 metri al termine del quale ha perso la vita sul colpo. L’atterraggio è stato molto violento, con l’auto finita sul vialetto di una abitazione privata. Indagano su quanto avvenuto i carabinieri, intervenuti con tutta probabilità alcune ore dopo l’incidente avvenuto nel territorio di Pesaro.

Incidente Pesaro, Daniele Polselli era molto noto nella provincia

Ad intervenire i militari di stanza a Pergola e Cagli, chiamati dal figlio del proprietario della abitazione che era rientrato a casa verso le 5:00 del mattino. Sono giunti anche i Vigili del Fuoco di Cagli, che hanno trovato il corpo di Daniele Polselli ad alcuni metri di distanza. A causa dell’impatto al suolo è finito all’esterno dell’abitacolo. Adesso il corpo dell’uomo si trova nell’obitorio dell’ospedale di Pergola, presto verrà messo a disposizione della famiglia che potrà così celebrare il funerale. Lui era molto conosciuto in quanto aveva militato da calciatore in diverse squadre delle categorie minori delle Marche. Attualmente ricopriva il ruolo di allenatore del Frontone, compagine militante in seconda categoria.

Proprio per questo nella provincia di Pesare ed Urbino Daniele era molto conosciuto.