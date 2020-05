Alena Seredova, come cambiano le domeniche per la neomamma

Alena Seredova è diventata mamma per la terza volta. Ora non ha occhi che per la piccola Charlotte. Le sue domeniche non saranno più le stesse

Le cose cambiano per Alena Seredova. L’attrice è diventata mamma della principessa Charlotte per la terza volta lo scorso 19 maggio. Dopo la relazione con Gigi Buffon da cui ha avuto due figli, ora la donna convive con Alessandro Nasi. La Seredova appare orgogliosa della sua famiglia ed ogni giorno condivide foto con i suoi bambini e ora soprattutto con la piccola arrivata.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Alena Seredova, la foto commovente con il suo cucciolo – FOTO

Alena Seredova e le sue domeniche speciali

Visualizza questo post su Instagram Domenica #nedele #sunday #manytuttofare 😂💪🏼 #pracevsehodruhu #borekstavitel #fisherprice Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova) in data: 31 Mag 2020 alle ore 2:00 PDT

Per Alena Seredova ora le abitudini cambieranno. Dovrà tornare a cambiare i pannolini, preparare il latte e dedicare del tempo alla piccola Charlotte. Anche i fratellini sembrano essere felici della nuova arrivata e sono sempre pronti a coccolarla.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Alena Seredova post parto: che schianto – FOTO

Visualizza questo post su Instagram 1 settimana #prvnitydennasvete 🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳 @louis_buffon_ @david_leebuffon #viviennecharlotte @juventus Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova) in data: 26 Mag 2020 alle ore 7:50 PDT

“La gioia e l’amore nei tuoi occhi”, “Hai gli occhi pieni d’amore, noi abbiamo pregato tanto che tu fossi ripagata dalle sofferenze del passato”, “TI meriti tutta la felicità”. Commentano dolcemente i suoi fan su Instagram. La donna è molto attiva sui social e i suoi ultimi post sono tutti dedicati alla piccola Charlotte. Una bambina di appena 7 giorni è già diventata famosa e i follower la adorano.