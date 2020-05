Lady Gaga e il suo nuovo album: “Chromatica”. La cantante torna in pista con canzoni tutte da ballare. E’ il sesto della sua carriera

Lady Gaga torna in pista con il suo sesto album intitolato “Chromatica”. Lo annuncia la cantante sul suo profilo Instagram: “Ho fatto di nuovo un album dance – ha detto – e questa pista da ballo è mia, me la sono meritata“. E’ un inno alla dance-pop music proprio come quando nel 2009 balzò in vetta alle classifiche con il singolo ‘Just Dance’. La donna torna più carica di sempre.

Lady Gaga torna in pista

L’uscita di Chromatica era prevista inizialmente per il 10 aprile ma è stata rimandata a causa dell’emergenza globale. La popstar ha spiegato che Chromatica va visto sia come un luogo inclusivo dove si mischiano suoni e colori sia come uno stato mentale aperto a tutti. “Non voglio sapere – ha detto – se ho mai fato un album che non sia alla maniera di Chromatica. Intendo che il modo in cui la penso è parte della mia musica, è il modo in cui mi esprimo, sia letteralmente che in modo astratto”.

Chromatica è per Lady Gaga anche un album della guarigione. Prima dell’ultimo lavoro la donna ha sofferto molto e attraverso il suo nuovo album è riuscita a liberarsi del dolore del passato. “Non devo più sentire dolore – ha detto ancora – può solo essere parte di me e io posso andare avanti”.