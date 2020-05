Naike Rivelli dà il buongiorno a Milano in modo stravagante – FOTO

Naike Rivelli e il suo buongiorno per Milano. La giornata per la figlia di Ornella Muti è appena iniziata. Ecco in che modo

Naike Rivelli colpisce ancora e dà un buongiorno a Milano davvero speciale. I suoi fan per l’ennesima volta sono rimasti senza parole. La donna, figlia di Ornella Muti, non riesce proprio a stare ferma ed ogni giorno sfoggia foto davvero divertenti e sensuali. E’ molto attiva sui social, infatti ha più di 250mila follower che la seguono in tutto quello che fa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Naike Rivelli travolgente: senza vestiti attaccata alla finestra e con il cuscino di canapa – FOTO

Naike Rivelli ed il suo buongiorno speciale

E’ stato un buongiorno davvero speciale per Naike Rivelli e per i suoi follower. La donna ha deciso di regalare alla sua amata città una foto davvero stravagante. In verticale per la sua Milano e senza vestiti. Ad accompagnarla solo un paio di mutande.

Visualizza questo post su Instagram Milano #naikerivelli #upsidedown #world #italy @ornellamuti Un post condiviso da Naike Rivelli (@naikerivelli) in data: 31 Mag 2020 alle ore 5:54 PDT

Non è la prima volta che la figlia della Muti posta foto del genere. Attraverso il suo corpo la donna esprime il suo essere e lascia tutti senza parole.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Naike Rivelli , nell’oscurità e senza reggiseno – FOTO



Chissà, forse stasera ci stupirà con una delle sue foto per augurarci la buonanotte. I suoi fan non aspettano altro.