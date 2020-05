Diletta Leotta, shorts e seno al vento: l’immagine impazza nel web – FOTO

Diletta Leotta è una delle conduttrici più popolari del panorama italiano: la siciliana continua ad infiammare il web con scatti super.

Diletta Leotta è una delle conduttrici più seguite e amate dagli italiani. Il suo profilo Instagram è seguito da più di 6,6 milioni di follower. La siciliana ama aggiornare il suo account e spesso pubblica foto dal contenuto altamente bollente. Nei suoi scatti il suo fisico da capogiro è spesso in primo piano: la Leotta lascia poco spazio all’immaginazione. La conduttrice di Dazn ha svelato ai suoi fan di aver giocato a biliardino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Mara Venier, la foto della gamba dopo l’incidente – FOTO

Diletta Leotta su Instagram lascia i fan a bocca aperta

Diletta ha pubblicato una foto su Instagram in cui ha mostrato ai suoi ‘seguaci’ il suo passatempo in questa ultima domenica di maggio. “Un cross perfetto con il contagiri….il centravanti anticipa tutti ed è GOOOOLLL ⚽️⚽️⚽️😅 #sunday”, ha scritto la conduttrice nella didascalia che accompagna la foto. Il look è davvero superlativo: capelli mossi, sorriso seducente e outfit da urlo. I pantaloncini indossati dalla nativa di Catania sono alquanto corti mentre la maglia è così attillata da lasciare poco spazio all’immaginazione. I fan sono in delirio e stanno commentando maliziosamente il post: i complimenti si sprecano così come le ironie dei ‘maschietti’.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Lady Gaga torna con Chromatica: “Me la sono meritata”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Diletta è magnifica come sempre: il post ha scatenato come al solito l’entusiasmo dei suoi numerosissimi followers. Nella giornata di ieri, la trentenne aveva postato uno scatto per celebrare il ritorno del campionato. La ripresa, infatti, è prevista per il 20 giugno. L’avvio delle manifestazioni, invece, è previsto per il fine settimana del 12-13 giugno con le partite della Coppa Italia.