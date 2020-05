Mara Venier, la foto della gamba dopo l’incidente – FOTO

Mara Venier ha avuto un incidente domestico cadendo dalle scale: ecco la foto con il piede fasciato.

Mara Venier è una delle conduttrici più amate dagli italiani. La signora della Domenica ha conquistato nel corso della carriera numerose riconoscenze e tantissimi premi. Qualche ora fa, tuttavia, Mara è stata vittima di un incidente domestico. Questa mattina ha pubblicato un post su Instagram in cui ha spiegato ai suoi fan l’accaduto. “Ci provo ad andare in onda. Sono caduta dalle scale alle stamattina per venire qua ….penso frattura al piede ..una botta in testa!!! Subito dopo domenica in radiografia!”. Come prevedibile, il problema si è rivelato più serio del previsto. La Venier, infatti, ha aggiornato le sue condizioni pubblicando sul noto social network uno scatto della sua gamba fasciata”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Aggiornamento Protezione Civile: il bollettino del 31 maggio

Mara Venier pubblica lo scatto della sua gamba fasciata

Visualizza questo post su Instagram Una bella frattura al piede…..ole’😢…. grazie al @dottorgiovannidigiacomo #concordiahospital Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 31 Mag 2020 alle ore 10:54 PDT

Mara Venier ha un account Instagram seguito da più di 2 milioni di follower. La conduttrice, dopo l’incidente domestico, ha deciso di aggiornare i fan tramite il web. La foto è impressionante: la 69enne ha una vistosa fasciatura che parte dal piede e arriva quasi al ginocchio. Tantissimi utenti, preoccupati per la veneziana, hanno commentato il post. La donna ha già comunicato che, nonostante l’infortunio, proseguirà con la programmazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Paolo Sorrentino e i suoi primi 50 anni tra cinema e tv

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Mara non ha subito solo un infortunio al piede ma ha anche sbattuto violentemente la testa. La speranza di tutti è di un recupero veloce.