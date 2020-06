Voli, partenza lenta delle compagnie spagnole

Partenza lenta: Iberia riprenderà i voli nazionali ed europei il 1 ° luglio con solo il 21% di capacità. Vueling prevede 2.000 voli settimanali

Iberia e Vueling, entrambi del gruppo IAG, hanno annunciato questo giovedì che riprenderanno i voli dal 1 ° luglio, ma a bassa capacità. Iberia avvierà gradualmente il suo programma di voli a corto e medio raggio all’inizio di luglio, sebbene abbia messo in vendita solo il 21% della capacità inizialmente prevista per queste rotte, che potrebbe aumentare al 35% a seconda della domanda e rimozione delle restrizioni. Vueling ha lanciato i biglietti per 180 rotte in Spagna e in Europa a luglio, quando offrirà quasi 2.000 voli settimanali. Durante i mesi di luglio e agosto, Iberia, Iberia Express e Iberia Regional voleranno verso almeno 40 e 53 destinazioni rispettivamente in Spagna e in Europa, con almeno 194 viaggi settimanali di andata e ritorno a luglio e 359 ad agosto.

Leggi anche > Mobilità regionale, la proposta sarda

Voli, partenza lenta per le spagnole

La società ha annunciato che riattiverà i suoi voli a lungo raggio quando la situazione lo consentirà e quando la quarantena e le limitazioni nei paesi in cui vola vengono revocate. A giugno, si mantiene un programma simile a quello di maggio, per offrire una connettività minima a coloro che devono viaggiare per cause di forza maggiore, con voli verso le Isole Canarie, le Isole Baleari, Barcellona, ​​Bilbao, Asturie, Galizia, Londra e Parigi. In Spagna, Iberia offrirà voli a luglio tra Madrid e 16 destinazioni sulla terraferma (Alicante, Almeria, Asturie, Barcellona, ​​Bilbao, Granada, Jerez, La Coruña, Malaga, Pamplona, ​​San Sebastián, Santander, Santiago, Siviglia, Valencia e Vigo).

Leggi anche > Usa, le proteste fanno scattare l’allarme

Con l’Europa, le compagnie aeree del gruppo offriranno voli per 15 destinazioni a luglio (Atene, Bruxelles, Dubrovnik, Ginevra, Lisbona, Londra, Milano, Monaco, Porto, Parigi, Roma, Stoccolma, Venezia e Zurigo, oltre a Dakar nel continente africano ) e il 28 agosto (i precedenti e Berlino, Bologna, Copenaghen, Dublino, Faro, Francoforte, Lione, Manchester, Marsiglia, Praga, Santorini e Tolosa, oltre a Marrakech in Nord Africa).