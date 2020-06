Cecilia Rodriguez più infuocata della sorella, vestito davvero spinto – FOTO

Cecilia Rodriguez infiamma i suoi moltissimi fan di Instagram pubblicando uno scatto in cui mostra tutta la sua bellezza.

La bellezza è davvero un marchio distintivo della famiglia Rodriguez. Se la sorella maggiore Belen non smette di far girare la testa a milioni di italiani la piccola di casa non sembra essere certamente da meno. Nella foto pubblicata sul suo profilo Instagram, Cecilia mostra con orgoglio tutta la bellezza che la natura ha saputo regalarle. Vestita con un giacchino che maliziosamente cade dalle spalle e un semplice top nero che però risalta la sua carnagione ambrata lasciando solo intravedere la generosità delle forme. La Rodriguez indossa degli occhiali da sole che la proteggono appena mentre è chiaro quanta sia grande la voglia di lasciarsi avvolgere dai raggi.

Chi è Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez è conosciuta alla maggior parte del pubblico per essere la sorella minore della showgirl e modella Belen, ombra scomoda da cui sta cercando di uscire. Nel 2017 insieme al fratello Jeremias ha partecipato all’edizione Vip del Grande Fratello, proprio all’interno della casa più spiata d’Italia ha conosciuto il fidanzato e quanto pare prossimo futuro sposo, l’ex ciclista su strada, Ignazio Moser. Una relazione nata in modo turbolento in quanto Cecilia era allora fidanzata da ormai 4 anni con Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne che non esitò a lasciare in diretta tv per assecondare il suo nuovo amore. La popolarità in Italia della 30enne argentina inizia nel 2008 con piccole partecipazioni prima a “Raccomandati“, “Chiambretti Night“, “Stiamo tutti bene sempre” e “l’Isola dei famosi“.

Per Cecilia però non esiste solo la televisione, da sempre appassionata di moda ha calcato diverse passerelle fino a creare, insieme alla sorella Belen, la linea di costumi Me Fui.