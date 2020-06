La cena non è pronta, e prende a calci la moglie e la bambina

Bologna, la cena non è pronta: manda all’ospedale moglie e figlia. L’uomo, un 41enne, ora è agli arresti domiciliari. La bambina ha soli 5 anni

La follia si consuma spesso nelle mura domestiche, anche contro i propri figli minori. E’ accaduta a San Matteo della Decima, a Bologna. Un uomo di 41 anni, quando si è accorto che la cena non era ancora pronta ha scaraventato il piatto a terra ferendo la bambina di cinque anni. Poi si è scaraventato contro la donna, 40enne, prendendola a calci. A quel punto la donna ha preso la figlia ed è scappata per poi chiamare l’arma dei carabinieri. Alla fine l’uomo è stato arrestato dai militari della stazione di San Matteo della Decima per maltrattamenti in famiglia e ora è agli arresti domiciliari. La donna, portata in ospedale e visibilmente scossa, ha raccontato tutto e ora è al sicuro con la bambina.

La cena non è pronta, e scatta la follia

Quando ha chiamato i carabinieri, la vittima ha chiesto di essere accompagnata da una vicina di casa per riperdersi la figlia che le aveva affidato durante la fuga, temendo di essere inseguita e raggiunta dal fidanzato subito dopo l’aggressione. Poi i carabinieri l’hanno accompagnata in ospedale dopo aver raccontato la follia del compagno. Il tutto per la cena che non era ancora pronta. Scene che con il periodo di chiusura si sono sicuramente moltiplicate.

I veleni familiari taciuti o nascosti hanno trovato l’occasione di venire fuori quando il coronavirus ha costretto le persone a stare rinchiuse nelle mura domestiche. Scene come quelle di venerdì sera si ripetono con frequenza, non tutte le donne trovano il coraggio della 40enne di Bologna.