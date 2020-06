Un gravissimo lutto colpisce Rino Gattuso. L’allenatore del Napoli ha perso la giovane sorella Francesca. Già a febbraio ci fu un malore.

Un gravissimo lutto sconvolge la vita di Rino Gattuso e famiglia. L’allenatore del Napoli ha dovuto dire addio infatti alla sua giovane sorella Francesca, madre tra l’altro di un bambino di 3 anni. La donna era affetta da una forma di diabete acuta e molto aggressiva.

Purtroppo questa volta è finita con il peggior epilogo possibile per Francesca Gattuso, che già nello scorso mese di febbraio ebbe un malore tale da richiedere il ricovero urgente in ospedale. Per questo motivo suo fratello Rino lasciò a gara in corso lo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova dove era in corso la partita Sampdoria-Napoli. Partita che la sua squadra vinse per 4-2. Il campione del mondo 2006 si recò d’urgenza in visita alla sorella all’ospedale di Varese. E lì per tutto questo tempo Francesca è rimasta ricoverata, tra l’altro senza mai far denotare un benché minimo miglioramento.

Gattuso sorella, morta a 37 anni Francesca per via di un malore

In mattinata, il 2 giugno 2020, è avvenuto infine il decesso. La notizia di sua sorella morta è giunta a Gattuso mentre quest’ultimo stava dirigendo una sessione di allenamento del Napoli sui campi del centro tecnico di Castel Volturno. Sono già tanti i messaggi di cordoglio giunti all’ex centrocampista di Milan e Nazionale italiana. La donna aveva un incarico nella segreteria medica di Milanello, il centro di allenamento del Milan. Ed anche il club rossonero ha rivolto al suo ex giocatore un sentito messaggio di vicinanza in questo momento molto difficile.

