Lei è sempre bellissima ed il regalo che fa al nostro Paese lo è anche di più. Per Michelle Hunziker non c’è festa più bella del 2 giugno.

È bellissimo l’omaggio che Michelle Hunziker fa al 2 giugno ed alla festa che l’Italia celebra per la proclamazione della Repubblica.

Un evento avvenuto nel 1946 all’indomani dell’incubo del ventennio fascista che ci portò nella Seconda Guerra Mondiale. La showgirl svizzera ma italiana di adozione si tinge il volto con il nostro tricolore. E scrive che viene da una famiglia con madre olandese e padre francese. Ma tutti loro avevano la passione per l’Italia, nonostante abbiano vissuto in Svizzera e parlando tedesco.

Michelle Hunziker, il 2 giugno è anche la sua festa

“In realtà a casa abbiamo appreso e parlato in italiano. Guardavamo Rai 1 e Sanremo e mangiavamo cibi tipici della cultura dello stivale”. Poi a 16 anni l’innamoramento definitivo di Michelle Hunziker, che a quei tempi visitò Trebbo di Reno, in provincia di Bologna. Da allora lei ha messo radici nel nostro Paese ed il 2 giugno è in tutto e per tutto anche la sua festa. “Io sono la dimostrazione che l’integrazione è possibile ed è una cosa bella. Sono fiera di essere cittadina italiana a tutti gli effetti”.

