Omicidio in pieno giorno: ex carabiniere ucciso a colpi di pistola

Un ex carabiniere è stato ucciso a colpi di pistola questa mattina in provincia di Ascoli Piceno mentre passeggiava su una pista ciclabile. I carabinieri hanno fatto scattare la caccia all’uomo per rintracciare l’assassino.

Terrore a San Pio, frazione di Spinetoli, in provincia di Ascoli Piceno, dove questa mattina un uomo è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. Secondo le prime informazioni, riportate dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, la vittima era un ex carabiniere di 51 anni. L’uomo sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi di pistola mentre passeggiava lungo la pista ciclabile della frazione marchigiana. Sul posto si sono precipitati i soccorsi che non hanno potuta far nulla per il 51enne. Intervenuti anche i carabinieri che si sono occupati dei primi accertamenti ed hanno fatto scattare le indagini per rintracciare i responsabili del delitto, che sembrerebbe avere i tratti di una esecuzione.

Un ex carabiniere di 51 anni è stato assassinato nella mattinata di oggi, mercoledì 3 giugno, a San Pio, frazione di Spinetoli, comune in provincia di Ascoli Piceno. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, la vittima stava passeggiando su una pista ciclabile quando è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola, almeno tre dei quali lo avrebbero colpito. L’omicidio, che sembrerebbe avere i tratti di un’esecuzione, si è consumato in una zona isolata della pista ciclabile, dove probabilmente il killer attendeva il 51enne. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per la vittima.

Intervenuti sul luogo del delitto anche i carabinieri che, effettuati i primi rilievi per ricostruire la dinamica, hanno fatto partire la caccia al responsabile dell’omicidio che si è dato alla fuga. Il killer con il volto coperto da un casco, come riferisce Fanpage, sarebbe scappato a bordo di una motocicletta alla cui guida vi sarebbe stato un complice. Ad allertare le forze dell’ordine sarebbe stata una donna che non è ancora chiaro se abbia assistito al delitto.

La vittima, riporta Fanpage, era un ex carabiniere allontanato in passato dall’Arma dopo il suo coinvolgimento in un’inchiesta.