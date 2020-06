È ricoverato in codice rosso Gianluigi Paragone per un incidente avvenuto in scooter. È accaduto nelle scorse ore, i dettagli.

Visualizza questo post su Instagram Cosa ne pensate? Un post condiviso da Gianluigi Paragone (@gianluigi_paragone) in data: 17 Mag 2020 alle ore 6:51 PDT

Arriva una notizia urgente da Roma che riguarda Gianluigi Paragone ed un incidente di grave entità che lo ha coinvolto. Il senatore del Gruppo Misto, in passato prima in quota alla Lega Nord e poi al Movimento 5 Stelle, è rimasto coinvolto in uno schianto mentre si trovava a bordo di un ciclomotore. L’imprevisto, che ha avuto gravi ripercussioni, si è verificato davanti alla sede del Ministero degli Esteri. Il giornalista stava viaggiando da solo quando il suo mezzo a due ruote è andato a sbattere contro un’auto. Il tutto è successo intorno alle ore 15:30 in piazza Laudo de Bosis.

LEGGI ANCHE –> Gattuso sorella | l’ultimo desiderio di lei prima di morire

Gianluigi Paragone incidente, attualmente versa in gravi condizioni in ospedale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluigi Paragone (@gianluigi_paragone) in data: 20 Mag 2020 alle ore 5:43 PDT

Subito soccorso da una squadra del 118 allertata e sopraggiunta nel breve volgere di pochi minuti, Gianluigi Paragone in seguito all’incidente che lo ha coinvolto ha ricevuto un immediato ricovero. È entrato in codice rosso all’interno del Policlinico Gemelli. Sono diverse le lesioni riportate in conseguenza di questo evento. In particolar modo escoriazioni, su diverse parti del corpo. Ma si apprende anche, per fortuna, che non è in pericolo di vita. Intanto il luogo dell’incidente ha visto accorrere anche alcuni agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per svolgere i rilievi del caso. Queste operazioni dovranno servire per cercare di capire in che modo è successo tutto quanto.

LEGGI ANCHE –> Muore in un incidente: passante carica su Facebook video dei suoi ultimi istanti di vita

Visualizza questo post su Instagram …e la pioggia che va e ritorna il sereno. Buon arcobaleno 😊😘 Un post condiviso da Gianluigi Paragone (@gianluigi_paragone) in data: 23 Mag 2020 alle ore 11:28 PDT