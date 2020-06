Gigi D’Alessio torna in Tv con Anna Tatangelo, ma c’è una nuova delusione

Ennesima delusione per Gigi D’Alessio. Il cantante napoletano arriva da una cocente situazione dopo l’addio alla sua compagna Anna Tatangelo.

L’artista partenopeo non sta vivendo un momento felice. Dopo aver chiuso la relazione con la cantante ciociara Anna Tatangelo, anche dal punto di vista lavorativo le cose non stanno andando per il verso giusto. Ad aiutare questa triste situazione si è messo anche Paolo Bonolis e vediamo in che modo.

Gigi D’Alessio, sabato sera, è tornato in televisione insieme ad Anna Tatangelo, ma ha perso in maniera clamorosa la sfida degli ascolti contro il sempre sbalorditivo Paolo Bonolis.

Il cantante napoletano, nei giorni scorsi, avevo proprio annunciato attraverso il suo profilo Instagram, uno speciale della Rai sul suo programma Gigi, questo sono io. Una trasmissione amarcord con le immagini più belle dello show che racconta la carriera del partenopeo, ma anche la sua storia con Anna Tatangelo, mamma del piccolo Andrea, ospite in passato del programma Rai. La sfida degli ascolti l’ha vinta però Paolo Bonolis.

La replica di Ciao Darwin 7 andata in onda su Canale Cinque è stato visto da 3.538.000 spettatori pari a circa il 18.1% di share, mentre il programma Gigi, questo sono io, lo show, ha ottenuto solo 2.389.000 spettatori che corrispondono al 12.3% di share. Solo Amadeus è riuscito a tenere testa a Paolo Bonolis, vero mattatore del Sabato Sera.

Gigi D’Alessio i concerti da recuperare: le date

Come sapete, a causa del perdurare dello stato di emergenza legato alla pandemia di Covid-19, i concerti del “NOI DUE TOUR 2020 – A Gentile Richiesta” sono rinviati al prossimo ottobre.

Ecco le nuove date di Roma e Napoli:

5 ottobre 2020 – ROMA (recupero 19 maggio 2020)

9 ottobre 2020 – NAPOLI (recupero 29 aprile 2020)

10 ottobre 2020 – NAPOLI (recupero 30 aprile 2020)

11 ottobre 2020 – NAPOLI (recupero 1 maggio 2020)

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne: https://www.fansale.it/fansale/

#NoiDueTour #AGentileRichiesta @friendsandpartners

Insomma Gigi, il riscatto sarà sul palco, tra la tua gente, i tuoi fan. Hai tutto il tempo per recuperare da un momento un pò cosi: non mollare Mai Gigi