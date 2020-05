Miriam Leone, scollatura vertiginosa: lo scatto toglie il fiato – FOTO

Miriam Leone, scollatura vertiginosa: lo scatto toglie il fiato e conquista i suoi amati followers che la seguono da anni con passione e con affetto

Miriam è una delle protagoniste dei social: da quando ha vinto Miss Italia tanti anni fa, è diventata una delle più amate del Paese. Sempre più amata, popolare e famosa, nello scatto pubblicato sulla fanpage “miriamleonee” spezza il respiro di tutti quelli che la seguono da sempre.

LEGGI ANCHE –> Bianca Guaccero | ritorno in tv con sorpresa | “Gambe da favola” | FOTO

Miriam Leone con la scollatura profonda toglie il fiato

Miriam, che ha da poco compiuto 35 anni, nel corso di un’intervista ha raccontato la sua carriera. Ha raccontato che non pensava di vincere Miss Italia, e che non pensava di poter usare questo come trampolino di lancio. E invece guardatela adesso: è un’attrice affermata e con il suo talento, i suoi occhi verdi e i suoi capelli rossi toglie il fiato.

Sui social è solita postare foto piuttosto sensuali e anche per questo ha tantissimi followers che addirittura hanno le notifiche attive. Non possiamo dire che Miriam non sia di una bellezza sconvolgente, toglie veramente il fiato e i suoi fans fanno sempre di tutto per farglielo presente.

LEGGI ANCHE –> Romina Power | lo scatto da piccola con mamma e sorella | FOTO