Una immagine risalente al passato e che riguarda Romina Power suscita sentimenti molto belli in quelli che sono i suoi tanti ammiratori.

Un bellissimo pensiero fatto da Romina Power ha fatto commuovere tantissimi tra i suoi followers su Instagram. Il tutto è avvenuto domenica scorsa, 10 maggio, quando si è festeggiata la Festa della Mamma.

E lei, come tanti altri tra celebrità e ‘comuni mortali’, ne ha approfittato per mostrare la sua di mamma. Nell’immagine mostrata ai fans, Romina Power si fa vedere da bambina in uno scatto in bianco e nero con la madre e con la sorella. Le tre sono in procinto di scendere da un aereo e si fanno vedere sulla scaletta. L’ex moglie di Al Bano scrive: “My traveling mammy”. Una immagine che risale ad inizio anni ’60 e che vede al suo fianco la sorella minore Taryn. Quest’ultima è nata nel 1953 mentre Romina è del 1951. Entrambe nacquero dall’amore della loro madre Linda Christian con Tyrone Power. E tutti e due erano delle stelle del cinema.

Romina Power, lo scatto con la mamma e la sorella

Linda era nata nel 1923 ed era messicana di origini olandesi, francesi, tedesche e spagnole. Lei è scomparsa nel 2011. Il marito Tyrone invece morì nel 1956 sulle riprese di un film girato a Madrid. Al momento Romina sembra si trovi a Cellino San Marco, dove starebbe trascorrendo la quarantena con il suo ex marito Al Bano e con alcuni dei loro figli. Tra i due cantanti il rapporto è rimasto comunque molto buono.

My traveling mammy ❤️

Con loro c’è anche Loredana Lecciso. E proprio con quest’ultima invece non corre buon sangue, come noto.