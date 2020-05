Su Instagram Loredana Lecciso gioca a pare la provocatrice e la sensuale. E per come si presenta, è davvero difficile resisterle.

La quarantena di Loredana Lecciso va avanti in tranquillità a Cellino San Marco, al fianco di Al Bano. I due si sono riconciliati dopo una separazione che era sopraggiunta nel mezzo del loro rapporto.

Rapporto che dura ormai da lungo tempo, da circa il 2004. Allora il cantante si era lasciato da qualche annetto con Romina Power. Entrambe però sono sempre rimaste in buoni rapporti con l’amatissimo artista brindisino. Non si può dire però lo stesso tra le due, che si sono beccate in più di una circostanza. Tra l’altro anche Romina è nella tenuta di Cellino San Marco, in base a quanto si apprende dalla stampa scandalistica. E con loro ci sono anche i figli che la Lecciso ha avuto da Al Bano, ovvero Jasmine e Bido.

Loredana Lecciso, lo scatto mozzafiato

Loredana poi ha anche un’altra figlia, Brigitta, che ha però preferito restare a Milano, facendola preoccupare per il fatto di non poterla vedere in questo periodo decisamente difficile. Ad ogni modo, la 47enne originaria di Lecce cerca di dimenticare apprensioni ed anche la noia che la quarantena comporta, facendosi vedere in una posa sensuale su Instagram. E quanto fa vedere suscita il plauso dei suoi tanti followers. Il vestito elegante colore dell’oro mostra diverse aperture, in particolare mettendo in risalto le gambe di Loredana.

Non si sa se lo scatto sia recente oppure no, fatto sta che coglie nel segno e fa il pienone di ‘mi piace’ e di messaggi di entusiasmo.