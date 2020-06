Irpef: le nuove direttive del Governo. Nel mirino busta paga e bonus

Novità in arrivo dall’Irpef. E’ stata messa in evidenza la necessità di alleggerire il cuneo fiscale. Cosa cambia per la busta paga e i bonus

L’Irpef sta ideando una trappola che andrebbe ad aggravare le buste paghe e il bonus. Si parla di 900mila lavoratori. Si tratta di un possibile annullamento riguardo ad alcune questioni di cui aveva parlato il Governo. Era stata messa in evidenza la necessità di alleggerire il cuneo fiscale, di ampliare il bonus da 80 euro in busta paga ad una più amplia platea di contribuenti e anche la necessità di rafforzare la detrazione d’imposta decrescente.

L’idea dell’Irpef, cosa cambia riguardo al bonus

Se dal governo stavano arrivando buone notizie riguardo al bonus 80 euro, con un possibile aumento di 20 euro, l’Irpef ha deciso di annullare qualsiasi proposta. Crolla così la busta paga dei lavoratori. Cosa cambierà nello specifico? Scopriamolo insieme. Con il nuovo assetto, l’aliquota arriverà a superare il 100%: questo significa che per quasi 900mila lavoratori, con un reddito compreso tra i 28 ed i 30 mila euro nel 2021, avrebbero una convenienza maggiore a ridurre il proprio reddito imponibile per aumentare quello netto. Per adesso il Governo non ha ancora preso una decisione definitiva al riguardo. Sono molte le proposte in gioco, ma bisognerà fare attenzione affinché i lavoratori, imprenditori e dipendenti non siano i primi a rimetterci.

Ci sono buone probabilità di una riforma fiscale da parte del Governo. Già precedentemente gli esperti avevano pensato ad una patrimoniale, poi non dichiarata poiché non accettata da molti. Per adesso ll nodo intorno al quale dovrebbe svilupparsi tutto il fisco dovrebbe essere quello della progressività.