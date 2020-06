Mara Venier, le condizioni di salute in un post: “Andiamo avanti, ma…” – FOTO

Mara Venier costretta ad uno stop forzato a causa della frattura al piede sinistro dovuta ad una caduta accidentale. Le auguriamo pronta guarigione

La zia Mara Venier ci fa preoccupare tutti. La popolarissima conduttrice televisiva, padrona di casa di Domenica In, ha pubblicato pochi giorni fa uno scatto in cui, stoica, era a lavoro negli studi di RaiUno. Gamba sollevata e una frase di accompagnamento per spiegare cos’è accaduto: “Ci provo andare in onda. Sono caduta dalle scale stamattina per venire qua. Penso frattura al piede, una botta in testa!!! Subito dopo Domenica In, radiografia.”

E non aveva torto. L’immagine successiva che Mara Venier ha pubblicato sul suo profilo Instagram non ha fatto altro che confermare i suoi sospetti. Gamba sinistra sollevata ed ingessata. Troviamo l’infaticabile presentatrice sdraiata nella sua camera da letto. Che sia un’occasione per lei per prendere una pausa e riposarsi? Frattura al piede confermata. Un pensiero al dottore che l’ha soccorsa e all’ospedale dove è stata medicata. “Una bella frattura al piede… olè. Grazie al Dottor Giovanni Di Giacomo e al Concordia Hospital.”

Leggi anche >>> JOE BASTIANICH, DISTRUTTI I SUOI RISTORANTI DAI MANIFESTANTI USA: “UN DISASTRO”

Mara Venier: coccolata dal marito e dai fan

Visualizza questo post su Instagram Una bella frattura al piede…..ole’😢…. grazie al @dottorgiovannidigiacomo #concordiahospital Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 31 Mag 2020 alle ore 10:54 PDT

E oggi come sta la nostra Mara nazionale? E’ lei stessa ad aggiornarci sul suo stato di salute. Pubblica uno scatto in cui è coccolata dal marito Nicola Carraro, produttore cinematografico, sposato nel 2006. “Andiamo avanti…poteva andare peggio. Grazie a tutti dei tanti tanti messaggi.” – scrive in un messaggio di accompagnamento alla foto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

E’ proprio vero, il pubblico di Mara non l’ha mai abbandonata. Sono tante le testimonianze di vicinanza. “Buona guarigione”, “Forza, Mara”, “Buongiorno cara zia e riguardati. Un abbraccio”, “Ciao Mara in bocca al lupo per tutto!”

Leggi anche >>> INFLUENCER AMERICANI ABBANDONANO FIGLIO AUTISTICO. SPONSOR FURIOSI