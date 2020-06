Stefano De Martino esce allo scoperto: “Spero che le persone mi caspiscano”

Stefano De Martino racconta la sua nuova avventura televisiva con Made in Sud su RaiDue ma glissa riguardo Belen e i loro problemi di coppia

Il Coronavirus ha scombinato i piani a vari livelli e su diversi fronti. Anche i palinsesti televisivi hanno dovuto essere rivisitati e programmati ex novo. Subisce delle variazioni anche il programma di RaiDue, Made in Sud, condotto dall’ormai lanciatissimo Stefano De Martino. Il giovane conduttore ci incanta non i suoi poliedrici talenti. Non solo la danza per lui, è uno showman completo a tutti gli effetti,

Si racconta in un’intervista speciale al settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, parlando proprio della nuova edizione della trasmissione che lo vede padrone di casa. Sarà una stagione un po’ particolare, come dice lui stesso; non ci sarà infatti il pubblico in studio a ridere e partecipare allo spettacolo. “Poi avremo un occhio per i temi d’attualità, ma nel rispetto dei tristi eventi che abbiamo vissuto durante la pandemia.” – continua a raccontare De Martino. Chi si alternerà sul palco starà giustamente un metro e mezzo di distanza. “Molte gag che si basavano sul contatto fisico, sono state riscritte.”

Stefano De Martino: cosa (non) dice di Belen

Visualizza questo post su Instagram Ritorneremo a scoprire il mondo, insieme, io e te. ♥️ Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino) in data: 29 Mar 2020 alle ore 1:44 PDT

Cosa dice di Belen invece? Assolutamente nulla. E’ fatto noto che la coppia non stia vivendo il suo periodo migliore al punto che la bellissima showgirl argentina è stata spinta a dire la sua tramite social, per evitare che si speculasse troppo sulla sua vita privata.

Visualizza questo post su Instagram 🔗 Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino) in data: 24 Ago 2019 alle ore 3:01 PDT

Stefano De Martino, nel rispetto di sua moglie e soprattutto del piccolo figlio in comune, Santiago, preferisce il silenzio. “Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica. Mi auguro che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, alla soglia dei 30 anni, preferisco che quella parte rimanga, appunto, personale.”

