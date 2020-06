Dopo un lungo ricovero in ospedale, ieri è deceduta la sorella dell’allenatore del Napoli Rino Gattuso, Francesca all’età di 37 anni.

Nella giornata di ieri, un grave lutto ha colpito il tecnico del Napoli Rino Gattuso: è morta la sorella Francesca. La donna, di 37 anni, è deceduta presso l’ospedale di Busto Arsizio, dove si trovava ricoverata da tempo per grave forma di diabete contro cui lottava da diverso tempo. Nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita, purtroppo non c’è stato nulla da fare. L’ex giocatore del Milan è venuto a conoscenza del decesso mentre si trovava nel centro sportivo di Castel Volturno.

Lutto per Rino Gattuso, morta la sorella Francesca: soffriva di una grave forma di diabete

Poco prima dell’inizio dell’allenamento con la squadra di ieri mattina, martedì 2 giugno, l’allenatore del Napoli Rino Gattuso è stato raggiunto da una telefonata che gli ha comunicato la morte della sorella Francesca. La donna, di 37 anni, è deceduta nella mattinata di ieri all’ospedale di Busto Arsizio, dove si trovava ricoverata dallo scorso febbraio. Francesca, riferisce Il Corriere della Sera, soffriva di una forma di diabete particolarmente aggressiva per la quale era stata operata lo scorso 3 febbraio. Il tecnico partenopeo, quella stessa sera si precipitò immediatamente a Busto Arsizio e non si presentò alla conferenza stampa dopo la sfida con la Sampdoria a Genova. Francesca da quel 3 febbraio non ha mai lasciato l’ospedale, dove per un periodo è stata anche ricoverata presso il reparto di terapia intensiva.

Francesca e Rino era molto legati e durante le ultime settimane, come spiega Il Corriere della Sera, avevano mantenuto un rapporto telefonico per via delle misure di contenimento disposte dal Governo che non hanno consentito al tecnico del Napoli di stare vicino alla sorella. Dopo la tragica notizia, Gattuso è partito verso Gallarate dove vive la sua famiglia. Francesca lascia, oltre il fratello, il marito Marco ed un figlio di appena cinque anni.

Diffusasi la notizia del decesso sono stati innumerevoli i messaggi di cordoglio anche sui social per l’ex campione del mondo, tra cui quello del Napoli e del Milan, dove Gattuso ha trascorso la maggior parte della sua carriera da giocatore e dove Francesca aveva lavorato presso la segreteria medica.

Messaggi di cordoglio anche su alcune pagine social di Schiavonea, frazione di Corigliano-Rossano, il comune calabrese di origine della famiglia Gattuso.