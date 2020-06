Sandali e scarpe aperte, i consigli per curare i piedi

Per prepararsi all’estate e al caldo indossando nuove paia di scarpe è necessario curare i piedi, anche in modo fai da te, con una beauty routine facile e veloce

Il caldo ormai è alle porte, le misure di allentamento sono meno rigide e la voglia di uscire, prendere il sole, fare una passeggiata e stare con gli amici è sempre più alta. Per le donne al via la stagione dei sandali e delle scarpe aperte, tra infradito, zeppe e tantissimi altri modelli che ognuno sceglie a proprio gusto. Dopo una stagione di “chiusura” in tutti i sensi è arrivata anche l’ora di cambiare le scarpe.

Con le scarpe aperte, però, occorre avere piedi curati e che ben si possano mostrare con i sandali. Per chi in questo lungo inverno non si è dedicato molto al pedicure è arrivato il momento indispensabile per farlo.

Indossare dei sandali e mostrare piedi non curati non è un buon abbinamento. Come fare dunque? Con alcuni consigli che aiutano a ristabilire la bellezza dei piedi, anche in modo dai da te.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Come curare i piedi, beauty routine fai da te

Per la beauty routine fai da te tutta dedicata alla cura dei piedi ci sono delle linee da seguire molto facili da fare senza problemi a casa. Si inizia con un pediluvio, immergendo i piedi in acqua calda per almeno 10 minuti. Si può aggiungere sale grosso o bicarbonato per disinfettare o a che oli essenziali per dare un tocco di profumo. Un’azione fondamentale questa che preparare i piedi per i trattamenti successivi: ammorbidisce la pelle e rilassa i muscoli.

LEGGI ANCHE -> Capelli, dopo il lockdown si riparte con il carrè corto

Si passa poi al trattamento delle ruvidità per eliminare le parti di pelle morta, piccoli calli, duroni e screpolature. È tutto questo che rende un piede poco bello all’esposizione. Per farlo si può una pietra pomice o la lima apposita per le ruvidità. Per le zone più spesse si può optare anche il rullo anti-ruvidità. In ogni azione si richiede delicatezza e attenzione.

Scrub e crema idratante sono poi gli alleati migliori per avere una pelle liscia e idratata. Lo scrub aiuta a togliere le cellule morte e rende la pelle più morbida. Qui ad ognuno la propria scelta tra scrub pronti e specifici oppure soluzioni fai da te con zucchero, sale e olio vegetale, d’oliva o di cocco. Subito dopo si passa alla crema per idratare la pelle dei piedi. Il consiglio è di usare prodotti specifici che aiutano sia a controllare la sudorazione oltre che a distendere le screpolature.

LEGGI ANCHE -> Make up, ora è tempo di puntare sugli occhi | Il…

Ultimo step la cura delle unghie. È bene ridefinire le unghia, tagliarle, darle una giusta forma, eliminare cuticole e pellicine. Infine lo smalto, che sui piedi di una donna, d’estate, non può mai mancare.