Isabella Ferrari davanti allo specchio , gli anni per lei non passano -Foto

Isabella Ferrari, nonostante i suoi 56 anni, rimane sempre affascinante. Gli anni passano ma la bellezza resta. Il suo sguardo conquista i suoi fan

L’attrice Isabella Ferrari nonostante il passare degli anni è ancora una donna affascinante e la sua bellezza rimane immutata nel tempo. Da Distretto di Polizia a Baby, da Sapore di Mare a Napoli Velata, la donna è conosciuta in tutto il mondo per il suo grande talento che nel 1995 le ha fatto vincere anche la Coppa Volpi per la miglior attrice non protagonista. In questo ultimo periodo è molto attiva sui social e i suoi fan la seguono ovunque. La sua bellezza e il suo sguardo sono attraenti.

Isabella Ferrari e il suo sguardo sensuale

Bella, sexy, sensuale. Ecco come appare Isabella Ferrari all’età di 56 anni. La donna è molto attraente e su Instagram i follower riservano solo commenti positivi per lei. “Che sguardo sensuale che hai…Sei sempre la più bella e la più sexy di tutte, senza rivali!!!!”, “Semplicemente meravigliosa”, “Sei fantastica”.

Visualizza questo post su Instagram La libertà è’ sempre la prima!!! 👣#3giugno2020 Un post condiviso da Isabella Ferrari (@isabellaferrarireal) in data: 3 Giu 2020 alle ore 9:40 PDT

L’attrice italiana festeggia insieme ai suoi follower la libertà, quella che ci è stata ridata dopo la chiusura causa covid-19. “La libertà è sempre la prima” scrive la donna e non c’è niente di più vero. Una foto in bianco e nero, uno sguardo smagliante, una bellezza rara. Ora Isabella è pronta a tornare alla sua normalità e lo fa nel migliore dei modi.

Che dire, Isabella ha bellezza e talento da vendere e il pubblico italiano lo sa, ecco perché la ammira e la adora.