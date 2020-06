Justine Mattera presa di mira: “Non sei la donna che avremmo voluto vedere”- FOTO

Justine Mattera nel mirino degli haters che la definiscono troppo magra. Non è la prima volta che viene offesa e insultata per la sua magrezza

Justine Mattera torna a far parlare di sé. La showgirl non è nuova a scatti e pose che infiammano il web, anzi c’è anche chi la definisce senza pudore. Il motivo è presto detto. Pose eccessive e abiti quasi mai indossati. Ma dall’altro lato c’è anche chi non resiste ai commenti poco piacevoli sotto gli scatti di Justine Mattera.

È successo per il suo ultimo scatto che la ritrae con un fisico perfetto in piscina. La conduttrice ha spiegato di essersi tornata ad allenare: “Le piscine sono riaperte finalmente. 😍 Di tutte le sport che pratico, è il nuoto che mi ha formato. Ho imparato a nuotare a 3 anni. Mia madre insegnava”. E poi ancora tutte le spiegazioni delle sue avventure con il nuoto che non è mai uscito dalla sua vita, nemmeno ora.

Bikini da piscina con slip nero e corpetto colorato, abbastanza contenitivi rispetto a quello che Justine di solito indossa. Molti i commenti di apprezzamento ma c’è anche chi ci va giù pesante. “No non va.. Non sei la donna che avremmo voluto vedere.. Pazienza.. Aspetteremo” scrive un utente sotto la foto. La Mattera non si tiene nulla e dritta risponde: “Per che cosa? Aspetta e spera” con una bella linguaccia.

La bella bionda sembra farsi scivolare tutto addosso ma non sappiamo davvero tanto questi insulti possano far male veramente. Gli haters, ormai sul web, sono sempre dietro l’angolo, pronti a criticare, insinuare, scrivere commenti cattivi e lesivi.

È una delle tante mode, cattive e di pessimo gusto, oltre che pericolosa, che ha lanciato il web. Dietro le tastiere ed i profili fake si nascondono i cosiddetti odiatori, chi diffonde odio quasi come se fosse un mestiere, in ogni momento e in ogni luogo del web. Colpiscono tutti, indistintamente, personaggi dello spettacolo e gente comune, giovani e meno giovani. C’è però chi ce la fa a resistere e non curarsi di loro e chi invece, soccombe sotto la loro ossessiva lente di ingrandimento.

Tra i personaggi famosi che vengono presi di mira c’è anche Justine Mattera.

Justine Mattera nel mirino degli haters: “Fai impressione”

Visualizza questo post su Instagram 𝓜𝓸𝓵𝓽𝓲 𝓪𝓭𝓭𝓸𝓶𝓲𝓷𝓪𝓵𝓲 𝓭𝓸𝓹𝓸…. Ph @alessandrocara.78 Lingerie @paladinilingerie @studiourra Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera) in data: 29 Mag 2020 alle ore 5:05 PDT

Non è la prima volta che la showgirl Justine Mattera viene presa di mira. Spesso sotto i suoi scatti appaiono commenti poco piacevoli e denigratori nei confronti della sua persona. Nei confronti del suo fisico e della sua estrema magrezza. È capitato con il recente scatto in piscina ma anche altre volte.

La foto che ha scatenato tantissime polemiche proprio per via di alcuni commenti offensivi è quella che ritrae la conduttrice televisiva in lingerie. Coordinato azzurro e pizzo bianco, di fianco alla tenda del balcone. Il web impazza per la sua estrema magrezza. La bionda statunitense ha un fisico scolpito nonostante sia alla soglia dei 50 anni. Ma nonostante questo i commenti negativi e gli insulti da parte degli haters per lei non si sono risparmiati.

Hanno denigrato Justine per la sua estrema magrezza, imputandole un’assenza di femminilità: “Mi fa veramente impressione. non farei mai sesso con uno scheletro”. Addirittura paragonata ad uno scheletro, figura che viene ripetuta in un altro commento che rincara la dose: “Mamma mia fai spavento di quanto sei scheletra”.

Lei non rimane mai in silenzio e risponde con ironia gli insulti. “Meno male. le tue foto sono terrificanti” la sua pronta risposta. In sua difesa alcune sue amiche e personaggi dello spettacolo come Stefania Orlando e Jane Alexander che hanno sottolineato come Justine sia in perfetta forma e trasmetta sempre voglia di allenarsi e tenersi in forma.