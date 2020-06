Moda da spiaggia, è l’estate del costume intero

Nell’estate del distanziamento sociale il corpo viene coperto e protetto dal costume intero che esalta le forme delle donne

Pronti a tornare in spiaggia dopo il lockdown e una stagione invernale più difficile che mai. Quest’anno si sfoggiano i costumi interi, belli e intramontabili. È così che la moda e la tendenza si fa portatrice di un nuovo gusto e un nuovo fascino contemporaneo. Per un po’ si mettono da parte i bikini e la fisicità femminile si esalta con un unico pezzo, che avvolge e sottolinea le curve.

Il costume intero sta bene su ogni fisico, ideale per taglie differenti. Quasi una sorta di protezione nell’estate caratterizzata dal distanziamento sociale, non solo nei luoghi e tra le strade ma anche in spiaggia con lettini e ombrelloni.

Insomma in un’estate che sconvolge le carte in spiaggia anche la moda si adatta e si rivoluziona in un certo senso. I grandi stilisti non hanno aspettato e si sono fatti trovare pronti per questa stagione nuova e diversa in tutti i sensi.

Costume intero, le nuove proposte della moda

Sono tante le nuove proposte per i costumi interi in questa estate del distanziamento sociale. Pierre Mantoux propone un costume che è quasi una camicia bianca, linee semplici ed essenziali con drappeggi sul davanti. Colori anche sabbia e nero. La profonda scollatura sulla schiena arricchisce il tutto con un tocco di sensualità. Ma questo modello è ideale per diverse occasioni, anche per nuotare e da sfoggiare con un prendisole.

La collezione Kinda 3D Swimwear è, invece, ispirata alla California e soprattutto alle atmosfere del noto festival di Coachella, rimandato per ora ad ottobre. È così che il sound, i colori e l’allegria di questo evento arrivano direttamente in spiaggia con sfumature che ricordano il diserto tra l’oro, il marrone e il verde militare. Non mancano glitter e inserti in paillettes.

Da Mimì à la mer, marchio di beachwear della designer milanese Michela Occhetto, si torna indietro nel tempo con una collezione che si ispira agli anni ’60 e ’70 in limited edition.

Sapore e colore vintage con disegni che richiamano vecchi film o fotografie. Non solo costumi interi ma anche capi d’abbigliamento versatili, che si abbinano benissimo al look da spiaggia.