Un ragazzo di 18 anni è stato trovato morto nella camera della sua a abitazione a Martinsicuro, in provincia di Teramo, nella mattinata di ieri. Sulla salma è stata disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Dramma nella mattinata di ieri a Martinsicuro, comune in provincia di Teramo, dove un ragazzo di soli 18 anni è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione, dove viveva con la madre. A fare la tragica scoperta è stata proprio la donna che si era recata nella camera del figlio per svegliarlo intorno a mezzogiorno. Notando che il ragazzo non respirava, la madre ha contattato immediatamente i soccorsi, i quali, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 18enne. Per fare chiarezza sulle cause del decesso, il magistrato di turno ha disposto sulla salma l’autopsia.

Aveva solo 18 anni, il ragazzo ritrovato morto nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 3 giugno, nella sua abitazione a Martinsicuro, in provincia di Teramo. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, il giovane Marco Neri è stato trovato senza vita nel suo letto dalla madre che era andata a svegliarlo intorno a mezzogiorno. Il 18enne purtroppo non respirava più e la donna ha immediatamente allertato i soccorsi. Presso l’abitazione è arrivato lo staff medico del 118 che non ha potuto fan nulla per il ragazzo, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri per cercare di capire cosa sia potuto accadere al 18enne.

Dai primi accertamenti, come riporta Fanpage, pare possa essersi trattato di un arresto cardiocircolatorio che non ha lasciato scampo a Marco. Per fare chiarezza sulla morte il magistrato di turno ha disposto l’esame autoptico sulla salma.

Il giovane la sera prima, scrive Fanpage, aveva trascorso la serata con gli amici per una cena insieme dopo il lungo periodo di lockdown imposto dal Governo per l’emergenza coronavirus. Diffusasi la notizia della morte, sono stati innumerevoli i messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti che hanno ricordato il giovane Marco.