Claudio Ammendola e Francesca Neri in coro amorevole: “Lo facciamo per…”

Claudio Ammendola e Francesca Neri senza freni scoprono in pubblico i dettagli del loro amore: “Lo facciamo per…”

Nonostante il periodo non florido e in preda alle preoccupazioni la coppia più longeva della televisione italiana non conosce battuta d’arresto. Anzi il rilancio è più piccante che mai e ha in Claudio Ammendola e Francesca Neri un connubio fantastico.

I due vip della telelvisione nazionale si dichiarano tutt’oggi soddisfatti della loro sintonia di coppia. Il romano Claudio Ammendola in passato, ai tempi della famosa Garbatella era sposato con Marina Grande. Poi il rapporto tra i due si è incrinato, ma l’attore oggi sembra aver raggiunto l’apice della sua felicità, convolando a nozze per la seconda volta.

“Sono stato un uomo a dir poco fortunato, Francesca è perfetta per me come donna” – racconta Claudio Ammendola durante la sua intervista sul settimanale Oggi.

Francesca Neri si sbilancia e affonda nei particolari: “Lo facciamo per…”

La coppia Ammendola-Neri più felice della tv italiana. La loro salda relazione amorosa ha avuto un principio segreto. I due hanno deciso di sposarsi a New York con pochi intimi al seguito. Ma il loro obiettivo è l’affermazione di coppia nel Paese natale.

Al pari di Claudio, anche Francesca Ammendola ha confermato le parole del marito, raddoppiando addirittura. Francesca Neri senza minimo imbarazzo affonda nei particolari del rapporto con il vip romano.

La Neri si è lasciata andare a dichiarazioni davvero piccanti, in risposta a coloro che nonostante l’età avanzata riescono a fare determinate cose con la scioltezza di un giovane.

“Io e mio marito lo facciamo per non meno di 3 volte alla settimana, prima anche più di una volta al giorno”. L’esternazione è di quelle con un sorriso a bocca e denti spiegati, segno di un’intesa mai sopita sinora.

La passione tra la Neri e Ammendola è ai massimi livelli e non ha nulla da invidiare ad altre coppie altrettante vintage che si vantano di avere riflessi da ragazzino.

