Gemma Galgani, serata bollente con il 26enne: c’è solo un intoppo

Gemma Galgani, serata bollente con Nicola: c’è solo un intoppo. I due non si baciano e Gemma entra in crisi. Arrivano i primi dubbi

Gemma Galgani è sicuramente la dama più famosa del Trono Over. Durante la versione virtuale del programma andato in onda durante la quarantena ha conosciuto Nicola, un ragazzo di 26 anni che ha deciso di corteggiarla. I due hanno 45 anni di differenza, eppure questa conoscenza sta proseguendo nonostante le riserve del pubblico e degli opinionisti in studio. Dopo un periodo di distanziamento a causa del covid, i due hanno finalmente avuto modo di avvicinarsi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Michelle Hunziker, uno sguardo provocante mai avuto prima -FOTO

Gemma Galgani, la serata con Nicola va bene ma non finisce come sperava

Nicola si è presentato a casa sua, di sera, per farle una sorpresa. Hanno cenato insieme, lui ha visto casa e ad un certo punto ha chiesto ai cameraman di andare via perché voleva rimanere da solo con Gemma. Quando Gemma è arrivata in studio ha raccontato com’è proseguita la serata, che era cominciata bollente e con tanti presupposti. A parte qualche abbraccio, i due non si sono neanche baciati. Lei ha rivelato alla redazione che non avrebbe voluto baciarlo perché lui era andato a trovare la mamma e aveva visto alcuni amici, e aveva paura di un possibile contagio da covid-19. Nicola, invece, ha ammesso di non aver sentito l’esigenza di baciarla perché con prova chimica nei suoi confronti, ma nonostante ciò non ne fa un problema.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Justine Mattera | a letto sensualissima | “Vivi al massimo” FOTO

In studio sono arrivati tantissimi attacchi. Fanno tutti fatica a credere all’interesse di Nicola e questa per la gente non è stata altro che l’ennesima conferma.