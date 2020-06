Michelle Hunziker, uno sguardo provocante mai avuto prima -FOTO

Michelle Hunziker si mostra ai suoi fan in un modo molto sensuale. In una sola foto esce tutto il suo romanticismo nascosto

Michelle Hunziker nella sua ultima foto su Instagram è davvero sensuale. Di solito la vediamo sorridente, allegra, divertita ed ha sempre voglia di scherzare e ridere. Ma questa volta è diverso, avrà qualcosa da nascondere?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Giorgia Palmas in dolce attesa, che schianto – FOTO

Michelle Hunziker in versione romantica

In realtà da qualche tempo girava voce che la donna fosse incinta per la quarta volta. Ma la conduttrice, proprio durante il programma satirico Striscia La Notizia, ha dichiarato falsa la notizia. “Non c’è niente da nascondere. Non ricominciamo che già dicevano, penso dalla Guaccero, che sono incinta e ora lo hanno pure ridetto”. Quindi sembra che non ci sia nessuna cicogna in arrivo, anche se a La Repubblica delle donne la Hunziker aveva rivelato di non avere escluso l’ipotesi di diventare ancora una volta mamma: “Il quarto figlio? Se arriva va benissimo. Non prendo precauzioni, lascio fare alla natura”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Luca Argentero e la sua nuova fiamma, non ha occhi che per lei -FOTO



Per adesso la donna continua a condurre il programma di Mediaset e si gode la sua bella famiglia, chissà cosa le riserverà il futuro.