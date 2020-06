Luca Argentero e la sua nuova fiamma, non ha occhi che per lei -FOTO

Luca Argentero su Instagram insieme al suo nuovo amore. L’attore, da poco diventato papà, condivide con i suoi fan l’emozione

Luca Argentero non sta più nella pelle. L’attore è diventato papà da due settimane e ormai non ha occhi che per le piccola Nina. Il loro è stato un amore a prima vista. Insieme alla sua compagna di vita Cristina Marino, l’uomo ha costruito la sua famiglia. Ed ora si gode tutta la bellezza.

Luca Argentero e il suo nuovo amore

Argentero è ormai un attore affermato. Dopo la partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello nel 2003 è riuscito in poco tempo a farsi strada nel mondo del cinema e della televisione. Prima con Carabinieri, poi con Lezioni di cioccolato e tanti altri film ha conquistato grazie alla sua bellezza e il suo talento a conquistare il cuore di molti fan. Ora però ha un nuovo amore a cui dedicare il suo tempo: sua figlia Nina.

Visualizza questo post su Instagram •Siamo gli unici autorizzati a condividere il nostro amore• @cristina__marino Un post condiviso da Luca Argentero (@lucaargentero) in data: 4 Giu 2020 alle ore 3:18 PDT

La principessa è nata due settimane fa, alla fine della quarantena. Infatti la mamma Cristina e il papà Luca si sono goduti gli ultimi mesi di gravidanza proprio in lockdown.

Attualmente Argentero sta lavorando alla fiction Doc nelle tue mani. I suoi fan non vedono l’ora di vederlo di nuovo nei panni da dottore.