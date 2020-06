Anna Tatangelo, la tristezza negli occhi: “Guardami in faccia e dimmi…” VIDEO

Anna Tatangelo ha pubblicato un video sui social in cui canta un famosissimo e bellissimo brano di un noto cantautore scomparso cinque anni fa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) el 4 Jun, 2020 a las 3:16 PDT

Nel video Anna Tatangelo ha gli occhi tristi e ha accompagnato il suo post su Instagram con una didascalia speciale: “…Guardami in faccia e dimmi che è vero..🌙”. Non sappiamo a chi è dedicata questa frase che d’altronde è una strofa della canzone cantata dalla Tatangelo. Il pezzo in questione è ‘Resta cu mme’ di Pino Daniele, noto cantautore napoletano, scomparso nel gennaio del 2015, di cui ancora oggi molti ascoltano la sua buona musica. Anna ha voluto quindi omaggiare il grande Pino con una sua canzone molto conosciuta e regalare una bellissima interpretazione estemporanea su Instagram del suo talento come interprete e della sua bellissima voce.

LEGGI ANCHE -> Claudio Ammendola e Francesca Neri in coro amorevole: Lo facciamo per

L’ultimo disco di Anna Tatangelo

Ver esta publicación en Instagram Like a boy 💼 Una publicación compartida de Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) el 3 Jun, 2020 a las 6:27 PDT

L’ultimo lavoro discografico in studio della Tatangelo è dell’anno scorso. Il titolo del disco è ‘La fortuna sia con me’, che è anche il nome di una canzone contenuta nell’omonimo album. Il primo singolo che ha riscosso molto successo si intitola ‘Tutto ciò che serve’. Nel videoclip, che è possibile guardare e ascoltare su Youtube, la cantante di Sora è vestita con un costume da bagno e anche con una lunga gonna blu e rossa e un top nero da cui si intravedono le sue forme.

LEGGI ANCHE -> Ornella Muti, l’immagine ricordo: giovane e bellissima – FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Un video e una canzone bellissimi in cui oltre a cantare insieme ad Anna la si può apprezzare per il suo fisico scultoreo e le sue forme perfette.