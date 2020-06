Seconda ondata di contagi: il parere della virologa Ilaria Capua

La virologa Ilaria Capua, tramite un video, ha parlato del fatto che una seconda ondata di contagi non dipenderà dal caso, ma dal comportamento che adotteranno i cittadini.

Se ci sarà una seconda ondata di contagi non sarà una casualità: tutto dipenderà dagli italiani. Questo in sintesi il messaggio lanciato dalla virologa Ilaria Capua tramite un video diffuso via Twitter dall’UF One Health Center, centro di ricerca interdisciplinare dell’Università della Florida.

Un messaggio chiaro il suo: “La seconda ondata di contagi tanto paventata non è come un meteorite che arriva da fuori: dipende integralmente dai nostri comportamenti“. Nulla ha di casuale, né tantomeno dipende da fattori avulsi. La possibilità di una recrudescenza del virus dipenderà esclusivamente dal comportamento che adotteranno i cittadini. Dalla loro propensione, dunque, a rispettare le regole di prevenzione.

Ilaria Capua su una possibile seconda ondata di contagi: non è causale, dipende dai cittadini

Director Capua (@ilariacapua) on the topic of a “second wave” of #COVID19 infection in Italy pic.twitter.com/pw7NkFqq7E — UF One Health Center (@OneHealthUF) June 4, 2020

Con un video messaggio diffuso via Twitter tramite il dall’UF One Health Center, centro di ricerca interdisciplinare dell’Università della Florida, la virologa Ilaria Capua ha parlato in merito ad una possibile seconda ondata di contagi. Il coronavirus, spiega la virologa, non ha ali: le sue modalità di trasmissioni sono ben note. Da persona a persona, tramite i droplets, le cosiddette goccioline di respiro. Nulla di trascendentale o mistico, dipende esclusivamente dai nostri comportamenti.

Un messaggio chiaro quello della dottoressa Capua che deve condurre a maggior consapevolezza e responsabilità. Mettendo in campo tali risorse il virus si potrà arrestare ed il nostro sistema sanitario riuscirà a rialzarsi.

La nota virologa, nel ha poi proseguito parlando del presente e del prossimo futuro. Di quelle che sono le strategie per poter scongiurare una seconda ondata di contagi.

L’attuale situazione ed i dati, in termini di decessi e di ricoveri, parlano di una diminuzione ed una sensibile deflessione della curva. Sotto controllo, insomma i contagi. Ovviamente, ribadisce la Capua è tutto nelle mani dei cittadini. Se questi ultimi si abbandoneranno a superficialità e negligenza è quasi sicuro un nuovo registrarsi di focolai.

La salute del nostro Paese, dunque, non dipende dal caso, ma solo ed esclusivamente dai comportamenti che i cittadini adotteranno.