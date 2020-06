Come ammalia Justine Mattera nessuna: l’italo statunitense si fa vedere così dai suoi ammiratori e dà loro anche un prezioso consiglio.

Bellissima e prorompente, ma non solo: Justine Mattera intende fare breccia nel cuore dei suoi tanti followers non solo con il suo fisico tonicissimo ed allenato, nonostante i 49 anni di età compiuti agli inizi di maggio.

LEGGI ANCHE –> La Mattera presa di mira: “Non sei la donna che avremmo voluto vedere”- FOTO

Per lei la carta d’identità non ha rilevanza, le primavere alle spalle non sono certo poche ma nel suo caso questo è solo un dettaglio. Perché la donna di spettacolo italo statunitense si mostra in formissima, molto più di tanti e tante che sono più giovani di lei. Ma la bella Justine scrive anche quanto segue. “Vivi ogni giorno al massimo delle tue potenzialità”. Un consiglio che chiunque dovrebbe cogliere per rendere più belli i propri giorni. Perché non c’è niente di peggio che vedere ogni giornata uguale all’altra, senza alcuno stimolo in grado di generare il buonumore.

LEGGI ANCHE –> La Mattera esagera | provoca i fans con posa assurda | Foto

Justine Mattera, i suoi scatti sono sempre conturbanti

Come al solito è un successo

E naturalmente la Mattera non manca anche di esibirsi agli occhi dei propri fans. Una prerogativa che contraddistingue ogni suo scatto. Con quel fisico del resto come fare a nascondersi? E quindi lei si concede alla vista degli ammiratori fin quando possibile. Una cosa che certe volte causa a Justine qualche reprimenda. Ma lei non se ne cura e va avanti per la sua strada, in totale serenità. Anche perché i complimenti ed i like sono molti di più.

LEGGI ANCHE –> La Matteraed il leggins stretto da urlo | “Il mattino ha l’oro in bocca” | FOTO