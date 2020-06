Scuola: la nuova proposta della Ministra Azzolina che Salvini definisce “una follia”

La Ministra Lucia Azzolina ha proposto l’introduzione tra i banchi di scuola di divisori in plexiglass: la misura avrebbe fatto infuriare il leader della Lega Matteo Salvini.

Le scuole dovranno riaprire, questo è ovvio. Ma come farlo in sicurezza? Questo il tema più caldo del momento che sta impegnando il Governo tra non poche polemiche. In particolare, ad essere investita da queste ultime è la Ministra dell’istruzione Lucia Azzolina, la quale da settimane si trova nell’occhio del ciclone.

Gli studenti per tornare tra i banchi dovranno farlo solo ed esclusivamente se tutte le misure di prevenzione potranno essere rispettate. Ma il punto è proprio questo, quali sono queste misure? La scorsa settima il comitato tecnico scientifico ha pubblicato un documento a mezzo del quale parlava appunto di tutte le prescrizioni che alunni ed Istituti dovranno rispettare per un rientro in sicurezza. Oggi la Ministra dell’Istruzione parla di una possibilità che ha fatto storcere il naso ai più, compreso Matteo Salvini. La Azzolina ha parlato di plexiglass tra i banchi.

Scuola, la Ministra Azzolina propone plexiglass tra i banchi: Salvini risponde

“Una follia, va fermata” questo il commento di Matteo Salvini alla proposta avanzata dalla Ministra Lucia Azzolina di inserire trai banchi dei divisori in plexiglass. La pentastellata avrebbe ribadito l’importanza, soprattutto dei più piccoli di tornare a scuola, ma al contempo che ciò andrà fatto in totale sicurezza. Come? Adottando appunto delle misure che sì scongiurino i contagi, ma che non mettano a repentaglio la socialità. Per tale ragione avrebbe proposto delle visiere al posto delle mascherine e dei pannelli di plexiglass come divisori.

Stando a quanto riporta Il Corriere, la Ministra ha ribadito la necessità di dover compartimentare i banchi, misura peraltro attuata anche da altri Paesi dell’Unione. Una soluzione per proteggere, dunque, gli studenti e gli insegnanti.

Eppure, nonostante le buone intenzioni, pare che la proposta non sia stato affatto gradita da Matteo Salvini. Il leader della Lega avrebbe affermato che il plexiglass per separare i bambini sarebbe una follia che va assolutamente fermata.

Di certo la scuola italiana avrà bisogno, per riaprire in sicurezza, di adottare misure stringenti. Disposizioni in merito, come anticipato, sono state fornite giorni addietro dal comitato tecnico-scientifico.

