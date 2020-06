Barbara D’Urso: com’era tanti anni fa e com’è oggi -FOTO

Barbara D’Urso, la conduttrice televisiva di Mediaset, sfoggia tutta la sua bellezza all’età di 63 anni. Ma com’era da giovane? Scopriamolo insieme

La conosciamo tutti come la reginetta di Mediaset, una delle colonne portanti di Canale 5. Tra Domenica Live e Pomeriggio 5. All’età di 63 è ancora sul pezzo sia per la sua bravura che per la sua bellezza. Ma com’era Barbara D’Urso da giovane? E’ cambiata col passare degli anni?

Barbara D’Urso e la foto da giovane

Gli anni passano e la bellezza resta. Anzi la D’Urso è come il vino. Sembra che il tempo per lei non sia trascorso. Il suo sguardo è travolgente e con lei non manca mai il sorriso. In questa foto in bianco e nero aveva solo 17 anni. Anche su Instagram la conduttrice posta alcune foto da giovane, insieme al suo amico Massimo Troisi e con il pancione.

Visualizza questo post su Instagram Caffeuccio con Massimo ❤️ #caffeuccio #massimotroisi #amiciziavera #partedellamiavita Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 4 Giu 2020 alle ore 3:11 PDT

La donna ha ricordato attraverso il post il suo amico scomparso troppo tempo fa. Ieri è stato l’anniversario della sua morte.

Nono solo reginetta della tv ma anche mamma, Barbara D’Urso ricorda il suo bel pancione in gravidanza. La conduttrice ha avuto due figli dal suo ex compagno Mauro Berardi. Spesso durante la trasmissione fa riferimento alla sua famiglia.