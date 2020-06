Una scoperta sensazionale nella lotta al Covid-19: tutti i dettagli

Un nuovo alleato è apparso negli ultimi giorni nella lotta al coronavirus. Gli studiosi ci spiegano in maniera dettagliata gli effetti positivi sui pazienti

Dopo aver scandagliato le operazioni di ricerca scientifica per trovare un alleato degno della lotta al coronavirus, oggi tiene banco un nuovo esperimento che genera ottimi risultati.

L’obiettivo dell’equipe di ricercatori specializzati nel trovare le cure per combattere le malattie infettive è sempre quello di contrastare un nemico subdolo come il Covid-19. Lo studio del nuovo test produce risultati incoraggianti per i pazienti ancora in stato grave a livello infettivo. Circa 100 pazienti sono stati esaminati per testare l’efficacia della cosiddetta terapia “ossigeno-ozono”.

L’ultimo trattamento terapeutico si aggancia al vagone della lunga lista di farmaci già perfezionati e misurati in maniera efficace per combattere l’alta carica virale.

I test di sperimentazione farmaceutica hanno riguardato diversi ospedali d’Italia come dichiarato dal maggiore esponente della Società Italiana di Ossigeno Ozono Terapia.

LEGGI ANCHE —–> Covid-19, pronto il vaccino: c’è la data

I benefici e come funziona la nuova cura farmacologica

La terapia ossigeno-ozono può essere distribuita per via endovenosa, attraverso iniezioni concentranti nella zona dell’intestino umano. Prima della puntura è necessario cospargere di olii e creme la zona d’espulsione dei residui in fase di digestione per favorire la penetrazione.

In contesto coronavirus, la terapia viene utilizzata prelevando un campione di sangue infetto del paziente. La miscela sanguigna viene mischiata in provetta con le proprietà di questa cura magica per poi essere re-initettata nell’organismo.

L’efficacia della cura che spopola in questo momento non conosce mezze misure ma agisce in maniera siderale nel paziente negativizzandolo in un batter baleno.

Per essere sottoposti alla terapia ossigeno-ozono e ridare dunque una boccata d’aria alle evidenti fatche dell’apparato respiratorio, bastano 15 euro a seduta. L’accessibilità è alla portata del paziente a cui viene consigliato l’intervento in tempi precoci, senza far degenerare la situazione.

LEGGI ANCHE —–> Coronavirus, il tocilizumab: l’impronunciabile farmaco che può salvare molte vite

Aumentando l’ossigeno nel sangue con questa tecnica terapeutica dunque diamo una possibilità ulteriore al nostro corpo di limitare le naturali infiammazioni dell’organismo.