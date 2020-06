Valentina Vignali, la dedica particolare “Sei sempre bello” – FOTO

Valentina Vignali, atleta, modella ed influencer, fa la dedica d’amore più bella ed importante tramite Instagram Stories e non è per uomo

Non è solo una passione quella di Valentina Vignali, è un amore grande. No, non stiamo parlando di quello per il suo fidanzato Lorenzo Orlandi. Ci riferiamo a quello per il basket.

La cestista italiana, infatti, ormai è diventata una star di Instagram. E’ lanciatissima come modella. Tuttavia niente le dà le stesse emozioni come trovarsi sul campo da gioco. Tramite Instagram stories, l’atleta fa una panoramica del luogo di allenamento e scrive: Sei sempre bello.

Ha iniziato piccolissima a sentire la vocazione per la pallacanestro, all’età di 8 anni. Nemmeno 10 anni dopo fa il suo esordio in A2 mietendo da quel momento successi uno dopo l’altro. Consapevole della sua avvenenza, delle forme procaci e dello spirito guerriero, non ha mai accantonato nemmeno la carriera di modella, portandola avanti parallelamente.

Sono migliaia i suoi follower su Instagram che la seguono con religiosità. Valentina è anche una super cuoca. Si cimenta in ricette deliziose che mostra con orgoglio al suo pubblico, dando però anche consigli su nutrizione ed allenamento.

Valentina Vignali: “haters, con i vostri soldi me ne vado in vacanza”

Valentina Vignali è una donna forte e centrata. Lo dice lei stessa in una sua Instagram Stories. E’ una ragazza che è riuscita a conquistare molti traguardi, ha una bella carriera e un fidanzato che l’adora, Lorenzo Orlandi.

Un insulto su internet la può far irritare ma di certo non la scalfisce o la demoralizza. Eppure sono molti i commenti provocatori che riceve da persone che pensano che il web sia il far west, dove possono scrivere quello che vogliono senza subire conseguenze.

“Quello che vale nella vita reale, vale anche su internet” – ha detto la Vignali. L’atleta intima chi la segue di placare i toni, di non usare parolacce sessiste poichè passa immediatamente alle vie legali; il suo avvocato le ha fatto ottenere risarcimenti sostanziosi per diffamazioni ricevute. “Con i soldi degli haters me ne vado in vacanza”.

Tuttavia Valentina Vignali precisa: “Io sono una donna forte ma c’è gente là fuori che è fragile, debole. Un insulto può rovinargli la vita per sempre.”

