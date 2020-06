Anna Guiso, chi è l’assistente di Francesco Rocca

Anna Guiso è stata una persona fondamentale nella ricostruzione processuale dell’omicidio di Dina Dore. Ne stanno parlando a ‘Storie Maledette’.

Questa sera a ‘Storie Maledette’ lo storico programma guidato da Franca Leosini e che si parlerà dello storico caso di Dina Dore.

L’analisi dei casi di cronaca più torbidi riparte e prende così il posto di un programma abbastanza, ossia ‘Un giorno in Pretura‘. Il primo omicidio affrontato dal programma sarà quello di Dina Dore, uccisa nel 2008 su mandato del marito Francesco Rocca. C’è una figura nella vicenda che ha avuto un ruolo fondamentale, ossia quella di Anna Guiso.

La donna, all’epoca dei fatti, era infatti l’assistente di studio ma soprattutto l’amante del dentista. Con il tempo però ha deciso di collaborare con la giustizia per fare luce sull’assassinio. Anna aveva iniziato a lavorare nello studio dentistico un po’ di tempo prima ed era stata la stessa Dina Dore a istruirla su tutto. Nonostante fosse fidanzata, la Guiso ha ceduto al fascino di Rocca. Quest’ultimo ha deciso di uccidere la moglie in quanto ostacolo alla relazione con la sua amante.

Come detto ‘Storie Maledette’ parlerà anche di Anna Guiso. Quest’ultimo infatti nel processo ha testimoniato contro il suo ex amante e ha ammesso di aver avuto paura: “Io rispondevo ai suoi bigliettini, perché per me era un modo di allontanarlo. Lui con me era morboso. Un mese prima che lo arrestassero, ogni volta che mi incontrava. mi minacciava. Faceva un segno, passandosi il pollice sul collo, oppure sputava per terra in segno di disprezzo. Avevo paura per me e anche per Antonio, il mio fidanzato“. Insomma, una storia incredibile, come tante altre affrontate nei programmi di questo tipo.