Naike Rivelli non si ferma, nuovo perizoma e “Nuda provocazione” – FOTO

Naike Rivelli e un nuovo scatto piccante e provocatorio su Instagram ovviamente senza veli e con il lato B in bella mostra

Naike Rivelli non si ferma con le sue pose super hot. La figlia di Ornella Muti continua a spopolare su Instagram per le sue provocazioni e le sue foto che sono sempre più spinte. Come è noto, ormai, Naike è senza freni e pudore e spesso il suo lato B è cuore dell’obiettivo dei suoi scatti. Pose sempre al limite e corpo statuario, mostrato senza veli.

È quello che ha fatto anche nel suo ultimo scatto in cui si mostra di schiena, appoggiata su un tavolo completamente nuda o quasi. In realtà indossa un perizoma, e che perizoma! Uno slip gioiello al filo di spago che di slip non ha veramente nulla. Solo una riga nera con degli intarsi gioiello che si confondono con il tatuaggio che la provocatoria bellezza ha tra la fine della schiena e l’inizio del fondoschiena. Una chiave di violino e degli intarsi. Insomma il suo sedere da urlo è al vento.

I fan perdono la testa e i complimenti al suo post si sprecato. Set molto minimal, un tavolo, un orologio e alla sue spalle sul tavolo, il giornale che mostra la sua intervista, per accogliere la sua “nuda provocazione” che questa volta è proposta come un Tik Tok. Naike, infatti scrive: “Tick-Tock by #naikerivelli #photography #photo ©️copyright di @naikerivelli #ticktock #time #present #now”.

Naike Rivelli hot, lo scatto a prova di fisica

Solo un giorno fa Naike Rivelli si era mostrata con “gli stessi abiti” in una posa che per molti è stata a prova di fisica. Rigorosamente senza veli ha quasi sfidato le leggi della fisica posizionandosi a testa in giù e gambe in aria, piegate su sè stessa, sempre sullo stesso tavolo e il giornale in bella vista.

Si tratta di Novella 2000 che le ha dedicato un’intervista e che ha pubblicato su carta, come la seguitissima figlia di Ornella Muti ha spiegato, le sue foto, sempre al limite, rispettando il suo diritto di copyright come fotografa.

Naike non si frena davanti a nulla e usa il suo corpo come forma espressiva, veicolando, a volte, messaggi precisi.

“Grazie @novella2000_official – si può leggere accanto al post – Grazie @alessi.giornalista #carlofariciottigiornalista. Ogni tanto capita di fare una bella intervista con il solo scopo di dire la verità” ha spiegato Naike.

“Ringrazio #novella2000 per aver riportato parola per parola tutto ciò che ho detto senza cambiare nulla. Grazie soprattutto per aver chiesto il permesso di pubblicare le mie foto su carta, rispettando il mio diritto di copyright come fotografa!” ha scritto ancora.