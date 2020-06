Federica Nargi, scollatura provocante da perdere il fiato – FOTO

Federica Nargi ha postato una foto di un anno fa sui social in cui era a Formentera: la scollatura è molto provocante.

Visualizza questo post su Instagram One year ago 🌈 #formentera #quantomanchi Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi) in data: 5 Giu 2020 alle ore 7:12 PDT

Federica Nargi ha pubblicato su Instagram una foto di un anno fa di una vacanza a Formentera in cui è vestita con dei pantaloni bianchi, una canotta dorata e una giacca coloratissima. La canotta ha una bella scollatura che mostra le forme perfette della modella e showgirl nonché conduttrice e attrice romana. Una vacanza sicuramente da ricordare quella alle Baleari, tanto che la Nargi ha accompagnato la foto con questa didascalia: “One year ago 🌈 #formentera #quantomanchi”.

Federica Nargi è diventata bionda

Visualizza questo post su Instagram La domenica che desideravo ☀️😊🌈🌺 #sunday Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi) in data: 31 Mag 2020 alle ore 9:57 PDT

La Nargi ha anche pubblicato una foto, sempre su Instagram, mostrandosi con un nuovo colore di capelli. E mentre un anno fa, nella foto della vacanza a Formentera, la vediamo mora come al solito, nel post qui sopra possiamo ammirare la sua immensa bellezza con i capelli biondi. Un biondo scuro che non stufa e che non è il solito e banale biondo platinato. Una bellezza quasi di altri tempi, molto elegante, quella della stupenda modella 30enne, vestita con camicia bianca con le maniche lunghe e larghe, un bel jeans, una collana dorata e una bella cintura.

Anche con i capelli biondi Federica risulta essere molto affascinante e sensuale.