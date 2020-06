Ragnetti rossi, quali sono i modi per tenerli lontani dal giardino

Bella stagione in arrivo e con essa i ragnetti rossi. Ecco quali sono i metodi per tenerli lontani dall’orto o dal giardino

E’ arrivata la stagione dei ragnetti rossi, tanto fastidiosi per l’uomo. Essi si incastrano nel nostro giardino e tra le piante dell’orto. Quando il clima comincia a diventare più mite e le temperature si alzano ecco che balzano sul davanzale della finestra, quasi invisibili. In realtà quelli che noi comunemente chiamiamo ragnetti, sono degli acari. Mai schiacciarli, sia per un fatto morale che personale, essi andranno a macchiare i vestiti. Non danneggiano la nostra salute, ma sono veramente fastidiosi soprattutto quando invadono il nostro ambiente green.

Ragnetti rossi, come allontanarli

Sono quasi invisibili, ma molto fastidiosi. Allora come possiamo tenerli lontano dalle nostre case? Non servono insetticidi o altri diserbanti per i ragnetti rossi. I metodi che funzionano sono: l’aglio è un insetticida naturale, serviranno 20 grammi da dividere in spicchi e da versare in un pentolino contenente mezzo litro d’acqua bollente per 15 minuti. Si dovrà lasciare raffreddare e filtrare il liquido, per poi applicarlo sulle piante e sulle loro foglie con un nebulizzatore, nelle ore serali; l’argilla espansa serve a regolare l’umidità tanto odiata dagli acari. Soprattutto nelle giornate di forte calura e siccità, è bene incrementare le irrigazioni, da eseguire preferibilmente nelle ore serali; Per eliminarli dalle piante in vaso è possibile agire utilizzando degli spray contenenti della semplice acqua. Un altro metodo è quello di ricorrere al sapone di Marsiglia naturale che dovrà essere disciolto in acqua in piccole quantità, in modo da ottenere un liquido da spruzzare direttamente sulle foglie delle piante dopo il tramonto.

A tutto c’è rimedio. I ragnetti rossi non saranno più un problema estivo, basterà utilizzare i prodotti giusti.