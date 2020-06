Intimo per il ciclo. La nuova soluzione per salutare definitivamente tamponi, assorbenti e salva-slip. Ecco la proposta ecologica

Le mestruazioni per le donne sono sempre un tasto dolente. Gli assorbenti esterni sono scomodi e i tamponi fastidiosi. Ad alcune provoca dolori forti, ad altre più lievi. Inoltre tutto ciò che viene usato nel periodo del ciclo va ad inquinare la nostra cara terra. Gli esperti quindi, per salvare il nostro ambiente, propongono un intimo apposito per le mestruazioni. Una soluzione ecologica ed economica per dire addio all’uso di tamponi, assorbenti esterni e salva-slip. Si tratta di una lingerie assorbente, lavabile e riutilizzabile, che consente di dare un taglio ai costi sostenuti per i normali assorbenti e soprattutto di risparmiare la quantità di rifiuti prodotta ogni mese.

Intimo per il ciclo. La nuova proposta ecologica

Un intimo diverso, apparentemente normale, ma pensato appositivamente per il ciclo. Questi slip sono composti da tre strati traspiranti: lo strato centrale ha il compito di assorbire il flusso mestruale, mentre quello a contatto con la pelle è in puro cotone e quello più esterno può essere in cotone o lycra, a seconda del modello. Essi hanno una durata fino a due anni e consentono un risparmio fino al 60% sulla spesa in assorbenti, tamponi e salva slip. Un primo vantaggio quindi riguarda il fattore economico, non manca poi quello legato all’ambiente. Infatti l’intimo per il ciclo è stato soprattutto una scelta ecologica e sostenibile, poiché il suo utilizzo permette di ridurre i propri rifiuti. Inoltre esso è realizzato con tessuti tecnici traspiranti e naturalmente antibatterici e può proteggere da irritazioni e previene la formazione di cattivi odori.

Ci sono diverse aziende che producono questa novità, Thinx, Cocoro o Revol Girl sono solo alcune specializzate nella creazione e vendita di tali prodotti.