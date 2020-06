L’atto irresponsabile della famiglia Totti, i fan: “Indisciplinati” – FOTO

La famiglia Totti è caduta al centro delle polemiche negli ultimi giorni a causa di alcuni scatti che la ritrraggono con comportamenti fuori luogo in periodi non floridi

La coppia più gettonata dal punto di vista della longevità è senza’altro Totti-Ilary Blasi. L’ex capitano della Roma e la bellissima conduttrice televisiva vantano un appeal di tutto rispetto in termini di affinità da relazione.

La scoppiettante coppia di perenni innamorati già era finita al centro dell’attenzione mediatica quando durante la piena del lockdown aveva violato il decreto, passeggiando tra le piazze più famose della Capitale. Il loro volto coperto da cappellino e cappuccio nella speranza di non farsi riconoscere non è sfuggito all’occhio di giornalisti e followers, i quali riconoscendoli non le avevano risparmiato le critiche.

Oggi la seguitissima coppia del mondo dello spettacolo è finita nuovamente nel mirino dei fan mentre Totti e Ilary in compagnia della figlia Isabel si esibiscono in pubblico sprovvisti di dispositivi anti-contagio.

LEGGI ANCHE —–> Clizia Incorvaia e paolo Ciavarro: “Adesso un diamante ROSA”

La “bravata” di Totty e Ilary: followers divisi

Lo scatto su intagram è diventato virale quando Totti ha ripreso una scena costruita ad hoc all’interno del presunto ufficio dell’ex capitano giallorosso. Ilary nelle vesti di segretaria del marito si lascia andare, mentre rovista sprovvista di precauzioni tra le carte dell’ufficio.

I due poi si sono spostati all’interno di un noto ristorante romano e sono stati paparazzati mentre creavano disordini e inevitabili assembramenti attorno a loro.

Anche qui l’occhio dei followers è caduto inevitabilmente sullo sguardo della coppia, ancora una volta scoperta senza la mascherina all’interno di un luogo al chiuso. Il comportamento di Totty e Ilary ha diviso gli utenti del web, molti dei quali hanno utilizzato espressioni del tipo “irresponsabili e indisciplinati”, sconciando la loro immagine di relazione modello.

LEGGI ANCHE —–> La coppia Ficarra e Picone: età, carriera e vita privata

Alcuni precursori invece hanno preso le difese della coppia, convinto della scomparsa certa della malattia: “Son tutti amici, stanno bene e poi il virus questa volta è davvero scomparso”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter