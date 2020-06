Castelletto di Branduzzo. Morto annegato un giovane di 16 anni

Castelletto di Branduzzo (Pavia). Muore annegoto un giovane di 16 anni, originario del Burkina Faso, mentre trascorreva un pomeriggio con gli amici

Non c’è stato niente da fare per un giovane di 16 anni, deceduto sabato pomeriggio, annegato nelle acque di un fiume a Castelletto di Branduzzo.

Siamo nell’Oltrepò Pavese. Il ragazzo stava pescando con degli amici, si trovava vicino alla pista di Kart 7 Laghi. il 16enne, originario del Burkina Faso e residente a Salice Terme, si è buttato in acqua per trovare un po’ di refriferio. Purtroppo è annegato in pochi metri d’acqua. Inutile il tentativo di due amici di riportarlo a riva. Il corpo è stato recuperato poco dopo le 17 dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Si trovava ad una profondità di 5 metri e ad una distanza di 10 metri dalla terra ferma.

Gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

